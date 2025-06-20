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Дизайнеры рассказали об альтернативе душевым кабинам

Pravda.Ru: душевые кабины можно заменить на капсулы
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Unsplash

Пластиковые душевые кабины в квартире можно заменить на душевые капсулы из дымчатого стекла и анодированного алюминия, которые смогут сэкономить до 40% пространства. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных дизайнеров.

По их словам, в них есть встроенный сенсорный дисплей, с помощью которого можно настроить температуру воды, подобрать цветовую терапию, добавить арома-капсулы с эфирными маслами, создать объемный звук с плейлистами.

«Интеллектуальная система рециркуляции сокращает расход воды на 35%, а специальные форсунки создают эффект мощного массажа при минимальном потреблении», — добавили в сообщении.

Специалисты добавили, что такие капсулы монтируются за три часа, поэтому не требуют ремонта.

До этого эксперты говорили, что коврики в ванной могут представлять опасность для здоровья, потому что они впитывают влагу и пыль и могут быть рассадником плесени и бактерий. Если не стирать коврик хотя бы раз в неделю, он может стать одним из самых грязных объектов в доме. Специалисты посоветовали заменить их на бамбуковые циновки, у которых нет ворса, то есть среды для размножения грибков.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя брать смартфон в ванную комнату.

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