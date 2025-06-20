Юрист объяснил, кто из детей Дурова получит наследство

Юрист Андрей Левин объяснил, кто из более 100 детей предпринимателя Павла Дурова сможет претендовать на наследство. Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, наследство Дурова сможет получить биологический ребенок предпринимателя, который сможет предоставить свидетельство о рождении, в котором отцовство будет приписано бизнесмену.

Левин добавил, что биологическому ребенку Дурова нужно будет в течение шести месяцев обратиться к нотариусу, у которого будет открыто наследственное дело предпринимателя.

До этого Дуров в интервью журналу Le Point заявил, что из-за рисков, связанных с его работой, он был вынужден написать завещание.

Среди причин, которые сподвигли Дурова написать завещание, он указал риски, связанные с его работой, а также стремление защитить наследие своего детища — Telegram.

В июне этого года Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, чем занимался во французской тюрьме.

Предприниматель признался, что делал по 200 приседаний и отжиманий за раз.

Ранее Павел Дуров заявил, что перестал пользоваться мобильным телефоном.