На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснил, кто из детей Дурова получит наследство

Юрист Левин: для получения наследства Дурова потребуется доказать отцовство
close
Albert Gea/Reuters

Юрист Андрей Левин объяснил, кто из более 100 детей предпринимателя Павла Дурова сможет претендовать на наследство. Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, наследство Дурова сможет получить биологический ребенок предпринимателя, который сможет предоставить свидетельство о рождении, в котором отцовство будет приписано бизнесмену.

Левин добавил, что биологическому ребенку Дурова нужно будет в течение шести месяцев обратиться к нотариусу, у которого будет открыто наследственное дело предпринимателя.

До этого Дуров в интервью журналу Le Point заявил, что из-за рисков, связанных с его работой, он был вынужден написать завещание.

Среди причин, которые сподвигли Дурова написать завещание, он указал риски, связанные с его работой, а также стремление защитить наследие своего детища — Telegram.

В июне этого года Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, чем занимался во французской тюрьме.

Предприниматель признался, что делал по 200 приседаний и отжиманий за раз.

Ранее Павел Дуров заявил, что перестал пользоваться мобильным телефоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами