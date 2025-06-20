Россиян предупредили об опасных последствиях отказа от животных жиров

Врач Хайкина: отказ от животных жиров может навредить не меньше, чем их избыток

Можно ли полностью заменить животные жиры растительными, не навредив организму? Этот вопрос интересует многих сторонников ЗОЖ. Разобраться в нем в беседе с «Газетой.Ru» помогла детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Как отметила врач, сегодня у людей сложилось такое мнение, что животный жир — это источник холестерина, который опасен для сердца и сосудов. Однако это не совсем так.

«На самом деле, страх перед животными жирами — не новомодная история. Он зародился еще в середине XX века, когда ученые заподозрили связь между насыщенными жирами и инфарктами — и хотя позже гипотеза оказалась спорной, паника осталась. В 90-х на этом сыграл маркетинг: обезжиренные продукты стали символом ЗОЖ, хотя на деле они заменяли жир сахаром. А в последствии, это все вылилось в моду на веганство и блогеров, которые путают жир в тарелке с жиром на теле. В результате, мы получаем поколение, которое боится масла, яиц и сала больше, чем стрессов и нервных срывов», — объяснила Хайкина.

Однако, по ее словам, именно животные жиры важны для синтеза гормонов (так как все половые гормоны образуются из холестерина), насыщения и стабильного веса.

«Вопрос «какие жиры лучше: животные или растительные?» — крайне не корректный. Ведь животные и растительные жиры выполняют в организме разные функции. Животные жиры — это, в первую очередь, насыщенные жирные кислоты. Они нужны для обеспечения целого ряда функций в организме: стабильной выработки гормонов (особенно половых); усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E, K); построения клеточных мембран и защиты нервных волокон», — объяснила нутрициолог.

Растительные жиры, наоборот, богаты ненасыщенными кислотами (омега-3, омега-6, омега-9). Они полезны для сердца, сосудов и снижения воспаления. Но, полностью вытеснить насыщенные жиры из рациона — значит обеднить его структурно важными компонентами.

По словам врача, полный отказ от животных жиров грозит целым рядом последствий для здоровья. Возможно снижение уровня эстрогенов и тестостерона — особенно на фоне дефицита калорий. Ухудшается усвоение жирорастворимых витаминов. Увеличивается риск нехватки холестерина, который необходим для синтеза гормонов и работы мозга. Возможны сбои менструального цикла, проблемы с кожей, повышенная утомляемость.

«Это не значит, что сливочное масло полезнее, чем растительное. И то, и другое — нужно нашему организму. Важен баланс. Растительные жиры хороши в качестве основы — оливковое, льняное масло, орехи, авокадо. Но пара ложек сливочного масла или ложка сметаны в день — это не вред, а физиологическая необходимость. Главное — не впадать в крайности. Полный отказ от животных жиров может навредить не меньше, чем их избыток», — резюмировала Хайкина.

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