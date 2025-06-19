В Мариинском театре представили оперу «Мандрагора», созданную с ИИ

На Новой сцене Мариинского театра состоялась премьера мистической оперы «Мандрагора», которая стала первым в мировой истории музыкальным спектаклем, завершенным с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба Сбера.

Постановка стала ключевым культурным событием Петербургского международного экономического форума и фестиваля «Звезды белых ночей». Опера основана на замысле Петра Чайковского и Сергея Рачинского, а ее завершение осуществлено при участии композитора Петра Дранги и нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения. Все решения ИИ были реализованы под художественным контролем с сохранением стиля эпохи. Постановка войдет в репертуар Мариинского театра в сезоне 2025–2026.

Постановка стала центральным культурным событием Петербургского международного экономического форума и фестиваля «Звезды белых ночей».

«Мандрагора» — совместное творчество большого количества людей: нашего замечательного музыканта, композитора Петра Дранги, гениального маэстро Валерия Гергиева и, конечно, артистов Мариинского театра. И все это реализовано вместе с искусственным интеллектом, что экономит огромное количество времени. Представьте себе, сколько времени занимает раскладка партитуры на большой симфонический оркестр», — отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, технологии позволяют человеку сосредоточиться на креативности.

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев подчеркнул, что новейшие технологии все чаще появляются на сценах мировых театров, включая Россию.

«В мире уже сделано невероятное количество всего интересного, а в мире оперы и балета использовать новые технологии по-настоящему, не разрывая естественную связь с творческим произведением, на которое это накладывается, — самое сложное. Мы надеемся, что наш смелый шаг будет воспринят с интересом», — сказал он.

Постановка объединила более 170 артистов, включая симфонический оркестр, хоры и солистов.