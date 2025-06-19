В Курске мать четыре месяца истязала 12-летнюю дочь

Жительница Курска предстанет перед судом за издевательства над собственной дочерью, женщина несколько месяцев избивала ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 40-летняя обвиняемая с октября 2024 года по февраль 2025 года систематически истязала 12-летнюю дочь. Мать выгоняла ребенка на улицу и избивала за малейшую провинность.

Когда о происходящем в семье стало известно, девочку передали под опеку отцу. В отношении курянки было возбуждено уголовное дело об истязании. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигурантке может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Мурманской области мать несколько месяцев истязала четырехлетнюю дочь.