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Глава ИРИ рассказал, сколько часов в день молодежь проводит в интернете

Глава ИРИ Гореславский: россияне проводят в интернете в среднем 5,5 часа в день
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Pexels

Каждый россиянин проводит в интернете в среднем 5 часов 30 минут в день, а молодежь — почти семь часов ежедневно. Об этом заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Конечно же, там есть не только общение... И, разумеется, это далеко не только образовательные и полезные какие-то продукты», — заявил он.

Гореславский подчеркнул, что, несмотря на вклад ИРИ в сетевой контент, все равно случаются модные явления — брейнрот, или контент низкого качества.

Глава ИРИ отметил, что просмотр такого контента, на первый взгляд безопасен, но с точки зрения культурного явления, это «очень сильно умы захватывает».

Гореславский добавил, что несмотря на сложности, с этой тенденцией можно бороться. Однако россияне находятся в той реальности, где просто созданный хороший мультфильм не повлияет на сознание до тех пор, пока не станет вирусным, для чего и необходимо проводить массовую пропаганду, заключил глава ИРИ.

До этого заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Людмила Смирнова, выступая на ПМЭФ, заявила, что видеоконтент является самым востребованным способом воздействия на умы и аудиторию, отметив, что цифровые платформы все еще находятся в поиске своей идеальной бизнес-модели.

Эксперт также отметила, что в России уже сформировался тренд миграции аудитории телевидения на цифровые платформы, которые постоянно стремятся укрепить свои позиции на рынке, производят конкурентоспособный контент.

Ранее мемы «Яжмать» назвали частью диверсии.

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ПМЭФ – 2025
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