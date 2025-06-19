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На ПМЭФ рассказали о роли медиа в формировании культурного кода россиян

Жаров: медиа играют ключевую роль в формировании культурного кода россиян
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Сергей Коньков/Фотобанк «Росконгресс»

Роль средств массовой информации в формировании культурного кода россиян сегодня сложно переоценить. Об этом заявил генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров на сессии «Архитектура памяти: культурные коды — тренд или потребность в возвращении к истокам?» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«‎В нашем арсенале крупнейшие каналы распространения информации: это телеканалы, которые смотрят порядка 90 миллионов человек, платформа Rutube с более чем 4 миллионами авторов на сегодняшний день, где выложено свыше 400 миллионов видео. Отмечу, что сейчас Rutube смотрят от 16 до 20 миллионов пользователей ежедневно и 80 миллионов в месяц», — сказал медиаменеджер.

Жаров отметил важность защиты национальных интересов, добавив, что «мы это будем делать».

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

Ранее российским чиновникам посоветовали перейти на мессенджер Max.

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ПМЭФ – 2025
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