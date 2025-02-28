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На Урале мальчик на тюбинге влетел в коляску с младенцем

В Екатеринбурге мальчик на тюбинге сбил коляску с трехмесячным ребенком
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Shutterstock/Petr Smagin

В Екатеринбурге мальчик на тюбинге, катавшийся на стихийной горке в Академическом районе, влетел в коляску с трехмесячным ребенком. По словам матери младенца, ребенок получил травмы. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в Преображенском парке. По словам местной жительницы, она гуляла с ребенком в коляске по пешеходной тропинке, когда на них внезапно вылетел ребенок на «ватрушке».

«Мне уже страшно заходить в парк с детьми! Хотя он предназначен для прогулок, там постоянно приходится уворачиваться от «бубликов» и снегокатов», — посетовала екатеринбурженка.

Женщина отметила, что после случившегося бабушка, которая гуляла с виновником столкновения, взяла внука и быстро ушла.

Мать трехмесячного младенца написала на обидчиков заявление в полицию. Также женщина обратилась к администрации района с просьбой разобраться со стихийными горками.

Ранее в Екатеринбурге две девочки на тюбинге скатились с горки под колеса машины.

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