Первое исследование мозга людей после использования ChatGPT дало «ужасающие результаты»

Первое в истории исследование мозга человека после использования чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT показало «ужасающие результаты», пишет LADBible.

В новом исследовании, проведенном учеными из Массачусетского технологического института, были выявлены «ужасающие результаты» влияния искусственного интеллекта на когнитивные способности человека. В ходе эксперимента 54 студента выполняли задания по написанию эссе и были разделены на три группы: одни могли использовать ChatGPT и другие языковые модели, другие - пользоваться поиском в интернете, а третьи работали без какой-либо внешней помощи.

Ученые отслеживали активность мозга участников с помощью электроэнцефалографии. Оказалось, что у тех, кто регулярно использовал ИИ, наблюдалось значительное снижение когнитивной активности. Они хуже запоминали информацию, испытывали трудности с формулировкой мыслей и показывали признаки снижения умственной нагрузки. Особенно заметным был эффект после четырех месяцев постоянного использования больших языковых моделей.

Когда участникам предложили поменяться группами, те, кто перешел с ИИ на самостоятельную работу, не смогли быстро восстановить уровень когнитивной функции. В то же время студенты, начавшие использовать ИИ после работы без него, временно повысили продуктивность, но со временем также показали спад.

Эксперты отметили, что хотя искусственный интеллект может быть полезным инструментом, его чрезмерное использование может негативно сказываться на обучении и развитии критического мышления. Это особенно актуально для образовательных учреждений, где зависимость от подобных технологий может привести к снижению качества знаний.

Помимо вопросов, связанных с когнитивным развитием, исследование затронуло и экологический аспект. Выяснилось, что каждый запрос в системы вроде ChatGPT требует значительных энергетических ресурсов. Например, на каждые 10–50 запросов требуется около 50 мл воды для охлаждения серверов. Добавление лишних слов или формальностей увеличивает объем обработки данных и повышает энергопотребление.

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