Оператор Т2 и правительство Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

Мобильный оператор Т2 будет содействовать повышению доступности мобильной связи в Московской области, а также внедрять новые цифровые сервисы.

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор Т2 Антон Годовиков.

Как отметил Воробьев, в современном мире многие процессы зависят от мобильной связи.

«Наша задача – обеспечивать доступность и надежность связи как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях. Учитывая рост числа жителей Подмосковья, мы особенно заинтересованы в качественной инфраструктуре, широком покрытии, современных стандартах услуг», — сказал губернатор.

Также стороны займутся реализацией государственных программ и национальных, федеральных и региональных проектов.

По словам Годовикова, Московская область является стратегически важным регионом для мобильного оператора.

«Мы фиксируем ежегодный прирост трафика в области на 20%, это требует системной работы по развитию сети и внедрению лучших технологических решений», — сказал он.