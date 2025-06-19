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«Единая Россия» представит на ПМЭФ достижения в развитии единоборств

Владимир Якушев открыл на ПМЭФ стенд «Выбор сильных»
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Партия «Единая Россия»

Секретарь Генерального совета политической партии «Единая Россия» Владимир Якушев открыл на Петербургском международном экономическом форуме работу стенда «Выбор сильных». Об этом сообщила пресс-служба партии.

На стенде «Единая Россия» представит достижения в развитии единоборств – борьбы, дзюдо и самбо. На базе партийного проекта «Выбор сильных» партия объединяет большое количество поклонников этих видов спорта разных возрастов.

«Мы рассчитываем, что объединим в проекте большое количество молодых людей, которым спорт помогает стать сильными физически, сильными духом. Из них вырастут патриотически воспитанные и социально ответственные граждане нашей страны. Я хочу пожелать успеха в реализации мероприятий партпроекта на всей территории нашей страны», – рассказал секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

Работу проекта отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, в «Выборе сильных» примут участие 2900 школ и 250 вузов. Занятия охватят до 1 млн школьников и студентов. Одной из ключевых задач проекта является популяризация спорта.

«Мы хотим, чтобы установки, которые поставил перед нами президент России Владимир Путин, в том числе, чтобы больше людей занимались спортом, решались благодаря этому проекту. Уверен, что упорство, дисциплина, стремление к победам позволить совместить организационные усилия «Единой России» и двух наших федераций», – сообщил председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных» и Герой России Александр Карелин.

В течение ПМЭФ-2025 у стенда «Выбор сильных» пройдут деловые и спортивные мероприятия. В том числе мастер-классы и автограф-сессии от именитых спортсменов, среди которых Валерия Коблова, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев и Кирилл Денисов. Также запланировано подписание соглашений, в том числе между партпроектом и РЖД.

Кроме того, в павильоне состоится рабочая встреча глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Брянской областей. Она будет посвящена вопросам развития спорта в новых регионах.

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ПМЭФ – 2025
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