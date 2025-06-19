Fonbet поможет развивать дзюдо в России

Букмекерская компания Fonbet и Федерация дзюдо России подписали соглашение на ПМЭФ, в рамках которого стороны будут совместно развивать дзюдо, вовлекать россиян в занятия боевыми искусствами и популяризировать здоровый образ жизни.

Документ подписали управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов и президент ФДР Сергей Соловейчик.

По словам Голованова, сотрудничество Fonbet с Федерацией дзюдо России является очень важным с точки зрения социальной ответственности и спортивных результатов.

«Дзюдо является наиболее популярным видом единоборств в нашей стране благодаря своей богатой истории и выдающимся спортивным достижениям. За прошедшие годы наша совместная работа позволила улучшить условия подготовки профессиональных спортсменов, повысить качество турниров и реализовать ряд социально-значимых проектов», — сказал он.

Как отметил Соловейчик, стороны совместно реализуют целый ряд проектов.

«Много проектов: массовых, благотворительных и касающихся спорта высших достижений. За почти три года сотрудничества нам удалось сделать уровень проведения всероссийских турниров еще выше, а также подарить болельщикам настоящий спортивный праздник – Континентальную лигу дзюдо», — сказал он.

Напомним, Fonbet и Федерация дзюдо России сотрудничают с марта 2023 года. За три года компания стала партнером крупнейших соревнований по дзюдо, среди которых первенство России по U21 и U23, чемпионат России, Кубок России и другие.