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Фонд «Росконгресс» открыл на ПМЭФ уникальный павильон «Душа России»

Экспозиция «Росконгресса» на ПМЭФ объединила традиции и современные технологии
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ПМЭФ

Фонд «Росконгресс» открыл на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) уникальный павильон «Душа России», сообщает пресс-служба организации.

Замдиректора фонда «Росконгресс», председатель совета фонда «Инасоциум» Елена Маринина рассказала, что павильон специально был построен так, чтобы он символизировал устойчивое развитие в активной цифровой среде.

По ее словам, в отличие от обычных высокотехнологичных стендов на ПМЭФ, павильон «Душа России» постарались сделать так, чтобы он символизировал наследие поколений, был построен по традиции деревянного зодчества, но в современной архитектурной пластике. Для этого архитектор стенда использовал формы и орнаменты, свойственные российским традициям.

Также Маринина сообщила, что для превращения культурного кода в основу экономического развития страны, фонд «Росконгресс» последовательно работает над гуманизацией экономики, поскольку, по ее словам, «устойчивое развитие невозможно без человекоцентричной экономики».

Она рассказала, что интерес к креативным индустриям и сам проект «Душа России» вырос из социальных активностей фонда и его социальной платформы.

«Если изначально креативные индустрии были частью социальной повестки, сейчас это уже мощный тренд, и речь уже идет не о креативных индустриях, а о присутствии креатива во всех формах производства и экономических процессов, даже в нефтедобыче тоже должно быть креативное производство», — подчеркнула Маринина.

В экспозиции представлены объекты в различных форматах. Среди них — кинофильмы, вызывающие чувство любви к родине, ремесленные работы, направленные на интеграцию традиционных мастеров в современные процессы производства и маркетинга.

Особое внимание уделено инклюзивным проектам, поддержанных Фондом культурных инициатив. Например, представлен проект «Ватная игрушка», который помогает людям с ограниченными возможностями участвовать в творческих процессах. Также на стенде демонстрируются цифровые игры и скульптуры Даши Намдакова, символизирующие мифологические образы древности в современной интерпретации.

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ПМЭФ – 2025
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