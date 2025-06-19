Алтарь жертвоприношений с пентаграммами соорудили дети в Благовещенске

В Благовещенске подростки соорудили алтарь жертвоприношений и извинились. Об этом пишет Amur Mash.

Жуткую находку обнаружили в заброшенном здании в районе пересечения Магистральной улицы и Новотроицкого шоссе. Там находился алтарь жертвоприношений — на полу мелом был нарисован круг, внутри которого лежали тела собак, а на стене была начерчена пятиконечная звезда и другие символы.

Вскоре выяснилось, что все сделали несовершеннолетние, которые снимали в этом помещении контент для соцсетей. Тела животных в разной степени разложения они нашли неподалеку и собрали в одну кучу. Одна из участниц съемок записала видео с извинениями, в котором заявила, что она и ее друзья делали все «просто в шутку» и не осознавали последствий.

«Сейчас я понимаю, что это не шутка и вообще не смешно. Я приношу свои большие извинения, я приношу извинения от всей своей компании. Я понимаю, что мы сделали плохое, и сожалею о том, что мы сделали», — заключила девочка-подросток.

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