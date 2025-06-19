В Волгограде жених не выжил после предсвадебных посиделок в сауне со знакомым

В Волгограде мужчину с ножом задержали за нападение на знакомого в сауне

В Волгограде мужчину подозревают в нападении на знакомого с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Дзержинском районе. По версии сотрудников правоохранительных органов, 21-летний жених и его возлюбленная хотели встретиться с 25-летним местным жителем, чтобы вручить приглашение на свадьбу.

Компания отправилась в сауну, где они провели некоторое время. Однако в какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в котором местный житель нанес удар ножом жениху. Во время перепалки сам знакомый также получил травмы.

В результате пострадавший получил ранение груди, спасти его не удалось. Второго участника конфликта госпитализировали с ранением в шею.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

По данным V1, подозреваемый ударил жениха складным ножом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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