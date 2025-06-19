На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде жених не выжил после предсвадебных посиделок в сауне со знакомым

В Волгограде мужчину с ножом задержали за нападение на знакомого в сауне
close
Shutterstock

В Волгограде мужчину подозревают в нападении на знакомого с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Дзержинском районе. По версии сотрудников правоохранительных органов, 21-летний жених и его возлюбленная хотели встретиться с 25-летним местным жителем, чтобы вручить приглашение на свадьбу.

Компания отправилась в сауну, где они провели некоторое время. Однако в какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в котором местный житель нанес удар ножом жениху. Во время перепалки сам знакомый также получил травмы.

В результате пострадавший получил ранение груди, спасти его не удалось. Второго участника конфликта госпитализировали с ранением в шею.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

По данным V1, подозреваемый ударил жениха складным ножом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянка из ревности ударила ножом в спину спящего сожителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами