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Россиянка из ревности вонзила нож в спину спящего сожителя

В Иваново женщина с ножом напала на спящего сожителя
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Shutterstock

Жительница Иваново отмечала свой день рождения и приревновав сожителя, приревновав сожителя, ударила его ножом в спину. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, 39-летняя горожанка отмечала свой день рождения. Во время застолья она приревновала своего сожителя и устроила ссору. После конфликта мужчина лег спать, обвиняемая схватила нож и вонзила лезвие ему в спину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы. Известно, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин жестоко избил женщину сковородкой во время празднования дня рождения.

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