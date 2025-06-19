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Пилот Air India испытал паническую атаку за несколько секунд до вылета

В Индии пилот испытал паническую атаку прямо перед взлетом
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Александр Кряжев/РИА Новости

Пилот Air India не смог провести полет из-за панической атаки на рабочем месте. Об этом сообщает The Sun.

Самолет Boeing 787, следовавший в Копенгаген, находился в воздушной гавани Дели в очереди на вылет. Однако в какой-то момент один из пилотов почувствовал недомогание за несколько секунд до момента, когда самолет должен был подняться в воздух.

Выяснилось, что у мужчины произошла паническая атака прямо на рабочем месте. Вскоре ему нашли замену, и рейс все же вылетел в Данию, но опоздал на 2,5 часа.

Предполагается, что причиной стало посттравматическое расстройство, связанное с крушением самолета, потерпевшего крушение около Ахмадабада. В результате более 270 человек не выжили. Пассажиров перевозили на воздушном судне Boeing 787, как и в случае с пилотом, пережившим паническую атаку.

По данным издания, Air India связались со всеми своими пилотами и призвали обращаться за помощью в случае, если их серьезно травмировало крушение в Ахмадабаде.

Ранее у самолета Air India возникли технические неполадки во время рейса из Сан-Франциско в Мумбаи.

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