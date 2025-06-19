Врач объяснил, как выбрать качественные солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — это не просто модный аксессуар, а важный элемент, который защищает глаза и кожу вокруг них от солнечных ожогов. Об этом в беседе с РИАМО напомнил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

К слову, дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в интервью газете «Известия» предупреждала, что в период максимальной солнечной активности — с 11:00 до 16:00 — лучше находиться в тени.

«Важно понимать: солнцезащитные очки — не просто темные стекла. Эффективность аксессуара зависит от ряда параметров. Прежде всего от уровня защиты от ультрафиолета. Обозначение UV400 — это не маркетинговая уловка, а реальная гарантия фильтрации почти 100% вредного излучения», — отметил Маляцинский.

UV380, по его словам, — это допустимый, но минимальный вариант. Все, что ниже, — уже не защита. Также врач посоветовал отдавать предпочтение черным и зеркальным стеклам. Розовые, голубые и зеленые — скорее подходят для фотосессий.

Врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская до этого говорила, что интенсивный солнечный свет может повредить фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки, что приведет к выраженному снижению зрения, порой необратимому.

По ее словам, особенно опасно без защиты глаз смотреть на солнечное затмение.

Ранее стилист перечислил модели очков, от которых стоит отказаться этим летом.