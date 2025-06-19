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Заммэра Москвы Ефимов рассказал о соглашении в области обращения со строительными отходами

Власти Москвы подписали соглашение об обращении с отходами строительства
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Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Правительство Москвы подписало соглашение об информационном взаимодействии и сотрудничестве в области обращения с отходами строительства, сноса и грунтами (ОССиГ) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Документ, подготовленный Департаментом градостроительной политики города Москвы, предусматривает сотрудничество между правительством Москвы и ООО «Большая тройка».

Ефимов отметил, что отрасль обращения с ОССиГ является одной из наиболее активно развивающихся и инновационных сфер. По его словам, цифровизация стала ключевым фактором роста эффективности и прозрачности процессов.

«Это вклад не только в развитие отрасли, но и в экологию города. Цифровизация уже показала результаты: с момента внедрения автоматизированной информационной системы под цифровым контролем было перемещено более 130 млн тонн строительных отходов», – отметил он.

Отмечается, что соглашение направлено на усиление автоматизации, передачу полезных практик создания информационных сервисов и агрегацию данных в области обращения с ОССиГ. Также оно поспособствует внедрению специализированной платформы на базе автоматизированной информационной системы «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве» (АИС «ОССиГ»). Платформа позволит размещать заказы, подбирать контрагентов для перевозки и утилизации отходов с учетом логистических затрат, заключать договоры и производить взаиморасчеты.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул важность соглашения для развития системы управления строительными отходами.

«Внедрение в Москве цифрового контроля за перевозкой строительных отходов формирует дисциплинированные принципы взаимодействия участников отрасли, способствует развитию рынка вторичных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, а также снижению количества правонарушений в области охраны окружающей среды», — отметил он.

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ПМЭФ – 2025
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