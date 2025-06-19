Заммэра Москвы Ефимов подчеркнул важность внедрения ИИ в градостроительную сферу

Власти Москвы и Сколтех подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта в процессы градостроительной деятельности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соглашение направлено на развитие информационного моделирования и автоматизированного проектирования с применением искусственного интеллекта.

По словам Ефимова, внедрение ИИ способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы в строительной отрасли.

«Это часть масштабной трансформации строительной отрасли. Реализация этого соглашения позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в сфере строительства. Совместная работа со Сколтехом усилит научно-технический потенциал столицы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования», — сказал он.

Отмечается, что центральным звеном в реализации соглашения станет Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, созданный на базе Департамента градостроительной политики Москвы в 2024 году. Центр занимается изучением потребностей участников строительного процесса и горожан, разрабатывает инновационные решения для задач этой сферы.

На данный момент специалисты центра разработали шесть сервисов по оптимизации строительного процесса, включая «Квартирографию», которая автоматически генерирует планировочные решения для нового жилого фонда, и «Цифровой нормоконтроль», увеличивающий скорость проверки проектной документации вдвое.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что планируется запуск новых разработок и масштабирование существующих сервисов на базе ИИ.

«Это, в частности, проверка корректности заполнения московской строительной системы классификаторов на основе данных цифровой информационной модели и автоматическая сверка атрибутивных данных элементов цифровой информационной модели с актуальными нормативно-правовыми требованиями», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город реализует около 100 проектов с использованием ИИ в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах городского хозяйства.