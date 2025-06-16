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В Кемерово полицейский обстрелял собаку из табельного оружия

В Кемерово полицейский устроил стрельбу на детской площадке и ранил собаку
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Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия/VK

В Кемерово сотрудник полиции обстрелял собаку из табельного оружия. Информация об этом появилась в новостных пабликах в соцсетях.

Пес по кличке Васька уже сталкивался с человеческой жестокостью, перенес операцию на челюсти, получил инвалидность, но попал в добрые руки. Он не может лаять и рычать, но на этот раз в пса выстрелил полицейский.

Сотрудник МВД был недоволен тем, что чужой питомец сделал подкоп на детской площадке и уселся рядом, поэтому шесть раз нажал на курок табельного пистолета.

Сын хозяйки собаки услышал выстрелы и побежал спасать животное, но Васька сильно испугался и убежал. Через несколько часов раненого пса нашли и доставили в ветеринарную клинику, там у него извлекли прорезиненную пулю.

Ранее в Волгоградской области задержали военного, который из ревности открыл стрельбу по двум мужчинам.

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