В Петербурге учитель истории с приятелем избили подростка

В Петербурге подросток попал в больницу после избиения двумя мужчинами

В Петербурге 32-летний учитель истории с 30-летним приятелем избили 17-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 17 июня возле одного из домов на набережной Малой Невки, где расположено общежитие колледжа. Двое мужчин избили подростка — подробности конфликта не раскрываются.

Пострадавший юноша с травмами был доставлен в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Его госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемых. По данным «Конкретно.ру», старший из них имеет педагогическое образование по специальности «учитель истории», а младший является уроженцем одного из новых регионов России — десять лет назад он был депортирован из РФ на малую родину за незаконное предпринимательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 УК РФ.

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