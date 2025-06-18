В Воронежской области мужчина получил удар током во время рыбалки

В Аннинском районе Воронежской области устанавливаются обстоятельства травмирования мужчины во время рыбалки, спасти его не удалось. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в селе Левашовка, 45-летний местный житель рыбачил на берегу реки. В какой-то момент мужчина стал закидывать удочку и случайно задел ЛЭП. Рыбак получил удар током, спасти его не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются детали несчастного случая.

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