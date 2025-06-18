В Краснодаре двое детей едва не утонули в бассейне

В Новознаменском районе Краснодара двое мужчин спасли детей из бассейна. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кубань 24».

Инцидент произошел во дворах домов по улице Демидовская. Двое мальчиков играли у бассейна и пытались поймать что-то в воде, младший не удержался и упал в бассейн. На помощь ему бросился приятель, но тоже стал тонуть.

Детей, барахтающихся в воде, заметил прохожий. Мужчина прыгнул в бассейн и сумел вытащить одного из несовершеннолетних, второй ребенок стал тянуть его на дно. Вскоре происходящее увидел другой прохожий, который выгуливал собак. Он быстро снял со своих питомцев поводки, связал их, бросил в воду и вытянул тонувших на сушу.

До этого в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков.

Ранее в Бурятии ребенка унесло течением на надувном матрасе.