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Медика из Сингапура обвинили в том, что он снимал на скрытую камеру пациенток в раздевалке

Mothership: в Сингапуре медик снимал на скрытую камеру пациенток и был арестован
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Depositphotos

Медика из Сингапура обвинили в том, что он снимал на скрытую камеру пациенток в раздевалке, пишет Mothership.

Бывший сотрудник Национального центра стоматологии в Сингапуре предстал перед судом по обвинению в вуайеризме после того, как незаконно установил скрытые камеры в стенах медицинского учреждения.

По данным следствия, мужчина разместил миниатюрную видеокамеру в одной из кабинок женской раздевалки в здании больницы, чтобы тайно снимать женщин во время переодевания. Видеозапись он якобы просматривал позже для личного удовольствия. Всего от действий медика пострадало 25 пациенток.

Инцидент был раскрыт благодаря внутренней проверке, проведенной администрацией, после чего правоохранительные органы начали расследование. Подозреваемый был арестован и уволен из больницы до начала судебного разбирательства.

Если его признают виновным, ему может грозить тюремное заключение сроком до двух лет, штраф или оба наказания сразу.

Скандал вызвал широкий общественный резонанс в Сингапуре. Представители медицинского сообщества и пациенты выразили обеспокоенность нарушением конфиденциальности и доверия в лечебных учреждениях.

«Мы придаем исключительное значение безопасности и конфиденциальности пациентов и сотрудников. Мы полностью сотрудничаем со следствием и приняли дополнительные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении центра

.

Ранее тренер женской футбольной команды установил скрытую камеру в раздевалке и попал под суд.

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