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Уличный продавец духов украл у покупателя с карты 1,8 млн рублей и купил авто

На Урале уличный продавец духов украл с карты прохожего 1,8 млн рублей
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Global Look Press

В Екатеринбурге уличный торговец парфюмерией уговорил случайного прохожего купить у него духи и получил доступ к его банковской карте, с которой в последствии снял почти 2 млн рублей. Афериста задержали в Перми, куда он переехал, скрываясь от правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В полицию обратился житель Ульяновска с заявлением о том, что неизвестные сняли с его карты 1,8 млн рублей. Потерпевший рассказал, что находился в Екатеринбурге проездом и на железнодорожном вокзале познакомился с подозрительным мужчиной.

«В день отъезда на Железнодорожном вокзале к нему подошел неизвестный и предложил приобрести парфюмерию. Заявитель отказался, но торговец был очень настойчив, сулил большую скидку и, в конце концов, уговорил приезжего приобрести свой сомнительный товар. Оплатить покупку договорились переводом», — рассказали в МВД о деталях случившегося.

Приезжий долгое время не мог разобраться с мобильным банком и передал телефон незнакомцу, чтобы тот сам перевел себе нужную сумму. В это время злоумышленник, вероятно, завладел данными потерпевшего.

Вскоре житель Ульяновска обнаружил, что с его карты в снимают средства в банкоматах Екатеринбурга. Злоумышленник, зная, что банкоматы оснащены камерами, снимал с них деньги, конспирируясь — все время был в медицинской маске и менял одежду. После снятия крупной суммы, мужчина приобрел Opel Insignia и уехал в Пермь. Там его задержали местные полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Кража в особо крупном размере» УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Его машина находится под арестом.

Ранее в МВД рассказали о вербовке детей через компьютерные игры.

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