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Больницы Подмосковья получили 90 единиц офтальмологического оборудования с начала года

В больницы Подмосковья закупили оборудование на сумму 260 млн рублей
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Министерство здравоохранения Московской области

В медицинские организации Московской области с начала года закупили более 90 единиц офтальмологического оборудования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Офтальмологическое оборудование применяется для лечения различных заболеваний органов зрения.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, с начала года было закуплено оборудование на сумму почти 260 млн рублей.

«До конца года поступит еще 38 единиц такой техники», — добавил он.

Медтехника поступила в 20 больниц Подмосковья, в том числе Видновскую, Одинцовскую, Люберецкую, Дмитровскую, Химкинский и другие, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Оборудование закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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