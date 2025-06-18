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Россиянин пытался сжечь сожительницу и ее годовалую дочь

В Курске будут судить мужчину, который пытался сжечь женщину и ребенка
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на жизнь местной жительницы и ее малолетней дочери. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Он жестоко избил женщину и угрожал ей ножом. Потерпевшая сумела запереться от агрессора в ванной вместе с годовалой дочерью.

Когда обвиняемому не удалось выломать дверь, он поджег полотенце и бросил его на пол рядом с дверью. Женщина смогла вызвать экстренные службы. Нападавшего задержали, у сожительницы мужчины были зафиксированы многочисленные ссадины и ушибы, ребенок отравился продуктами горения.

В отношении курянина было возбуждено уголовное дело о покушении. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пьяный краснодарец из мести поджег дом бывшей жены. Пострадавшая рассказала, что поссорилась с бывшим мужем. 51-летнего подозреваемого в поджоге задержали. Пенсионер признался, что в один из дней крепко выпил и из мести решил поджечь мусор на участке бывшей жены.

Ранее в Петербурге женщина подожгла дверь соседки из-за старой обиды.

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