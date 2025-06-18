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Команда ветеранов из Подмосковья примет участие в турнире по волейболу

Ветераны СВО из Подмосковья примут участие в турнире по волейболу сидя
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РИА Новости

Команда ветеранов СВО из Подмосковья примет участие во Всероссийском турнире по волейболу сидя «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир пройдет с 20 по 22 июня в Москве. Всего в нем примут участие 15 команд ветеранов СВО.

​Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 20 июня в 10:00. В течение первых двух дней турнира команды сыграют групповой этап, четвертьфинал и полуфинал, а 22 июня состоится большой финал и матч за третье место.

Всероссийский турнир по волейболу сидя «Герои нашего времени» проводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

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