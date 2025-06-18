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В Кемерово коммунальщики засеяли двор коноплей

В Кемерово во дворе жилого дома вырос газон из конопли

В Кемерово после ремонта во дворе дома выросло поле конопли, некачественный грунт завезли коммунальные службы. Об этом сообщается в группе «Инцидент Кемерово».

Жители многоэтажки по проспекту Шахтеров обнаружили во дворе дома поле конопли. Незаконная «клумба» появилась после проведения ремонтных работ. По словам местных жителей, во дворе ремонтировали пешеходные дорожки и обновляли газон.

Некачественный грунт вместе с семенами конопли могли завезти коммунальщики, теперь рядом с детской площадкой растет несколько десятков кустов конопли. Горожане призывают управляющую компанию принять меры.

До этого борщевик захватил одну из улиц в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Заросли этого опасного растения появились на 8-й Верхней улице. Жители еще в мае отправили обращения с жалобой на борщевик через различные порталы, однако проблему до сих пор не решили.

Ранее в Забайкалье родители начали отправлять детей поджигать траву в полях.

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