В Кемерово коммунальщики засеяли двор коноплей

В Кемерово во дворе жилого дома вырос газон из конопли

В Кемерово после ремонта во дворе дома выросло поле конопли, некачественный грунт завезли коммунальные службы. Об этом сообщается в группе «Инцидент Кемерово».

Жители многоэтажки по проспекту Шахтеров обнаружили во дворе дома поле конопли. Незаконная «клумба» появилась после проведения ремонтных работ. По словам местных жителей, во дворе ремонтировали пешеходные дорожки и обновляли газон.

Некачественный грунт вместе с семенами конопли могли завезти коммунальщики, теперь рядом с детской площадкой растет несколько десятков кустов конопли. Горожане призывают управляющую компанию принять меры.

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