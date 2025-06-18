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В Ленобласти арестовали напавшего на людей бойца ММА

В Кудрово арестовали бойца ММА, напавшего на людей в Ленобласти
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бойца смешанных единоборств (ММА) из Кудрово, напавшего на людей во Всеволожском районе, арестовали. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.

Мужчина обвиняется в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, и насилии над гражданами.

По данным следствия, 18 апреля 2025 года обвиняемый, находясь в Санкт-Петербурге, из хулиганских побуждений выстрелил в автобус ПАЗ из салона автомобиля. 5 июня 2025 года, будучи профессиональным бойцом, он напал на мужчину и женщину в общественном месте в Кудрово и нанес им удары кулаками по голове.

Уточняется, что прокурор поддержал заключение обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела находится под контролем городской прокуратуры.

До этого пресс-служба главного управления МВД РФ по Ленинградской области сообщала, что полиция задержала участника драки в городе Кудрово, скрывшегося с места потасовки. По информации источника РИА Новости, речь идет о бойце смешанных единоборств Исламе Вагабове. Пока что агентство не получило официального подтверждения этих данных.

Ранее в Москве подростки избили мужчину за его внешний вид и атаковали автобус.

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