Московская область планирует привлечь на ПМЭФ-2025 рекордное количество инвестиций

Московская область планирует подписать в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на рекордную для себя сумму – более 300 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

«Подмосковье всегда серьезно готовится к ПМЭФ, и большинство достигнутых здесь договоренностей успешно реализуются. С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений – это более 300 млрд инвестиций, 15 тысяч новых рабочих мест для региона», – отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Данная сумма вдвое превышает показатель, зафиксированный в 2024 году. Также глава Подмосковья отметил, что регион особенно заинтересован в развитии технологий, в том числе искусственного интеллекта, поэтому уже запланированы встречи с инвесторами по локализации промышленных роботов и авиакомпонентов с ведущими операторами связи и Сбером.

По словам Андрея Воробьева, делегация Московской области также обсудит с партнерами создание животноводческих комплексов, производство куриного яйца, переработку масленичных культур и другие проекты, направленные на импортозамещение и продовольственную безопасность. Кроме того, запланирована серия встреч с представителями Белоруссии, Турции, ОАЭ, Ирана и Китая.

На ПМЭФ будут объявлены результаты Национального рейтинга инвестиционного климата регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ). В пресс-службе Подмосковья напомнили, что на протяжении трех предыдущих лет регион входил в топ-3 рейтинга.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 18 по 21 июня. Основная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В мероприятии примут участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира, в том числе 1000 экспертов и спикеров. Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, которое пройдет 20 июня.