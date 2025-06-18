Колледжи и техникумы «Профессионалитета» начнут приемную кампанию 20 июня

С 20 июня колледжи и техникумы – участники проекта «Профессионалитет» начнут приемную кампанию, сообщает пресс-служба проекта.

Абитуриенты смогут подать документы в более чем 1470 образовательных организаций в 86 регионах России.

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, проект способствует обеспечению кадрового суверенитета и технологического лидерства России.

«В рамках проекта образовательные организации и предприятия-работодатели объединяют усилия для адресной подготовки специалистов под конкретный запрос экономики. Важно, что 80% учебного времени в колледжах и техникумах «Профессионалитета» занимает практическая подготовка», — сказал он.

В этом году к проекту впервые присоединятся кластеры из Запорожской, Курганской, Сахалинской и Херсонской областей, Еврейской автономной области, Республики Ингушетии и города Севастополя.

На сегодняшний день кластеры «Профессионалитета» охватывают 24 ключевые отрасли экономики, среди которых машиностроение, металлургия, информационные технологии и другие.

Всего с 2022 года в стране создано 493 кластера «Профессионалитета». Они синхронизировали работу 1 470 образовательных организаций и 2 430 работодателей-партнеров в 81 регионе. К концу 2025 года будут функционировать 506 образовательных и образовательно-производственных кластеров «Профессионалитета» в 86 регионах России.

Подробную информацию о колледжах и компаниях-участниках федерального проекта «Профессионалитет» в регионах страны можно узнать на сайте ЯПРОФ.РФ. Там же для будущих студентов размещена информация о колледжах в интересующих регионах, о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.