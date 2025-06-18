В Госдуме объяснили причину мировой популярности стиля slavic core

Горелкин: мода на все российское и стиль slavic core снова актуальны в мире

Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на все российское, включая стиль slavic core и интерес к играм отечественных разработчиков. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, тенденция популяризации всего российского происходит на фоне попытки отмены. Горелкин отметил, что это заметно на примере стиля slavic core, который ранее именовался russian core, а также на фоне успеха игры Atomic Heart.

Slavic core — это культурное движение, которое основано на символах и образах постсоветского и славянского пространства. Эстетика сочетает в себе ностальгию, суровость быта и славянскую мифологию.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести в школах единую спортивную форму, основанную на цветах флага России. Он пообещал направить свою идею в Минспорта и Минпросвещения, подчеркнув, что такой шаг устранит «гонку моды» между учащимися.

По его словам, введение в школах единой спортивной формы в цветах флага поможет уравнять всех учеников и добавит патриотические элементы в их повседневную жизнь.

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