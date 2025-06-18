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Подмосковье представило свой стенд на ПМЭФ

На ПМЭФ начал работу стенд Подмосковья с использованием виртуальной реальности
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На Петербургском международном экономическом форуме начал работу стенд Подмосковья, основной концепцией которого стали современные технологии и виртуальная реальность, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гости стенда смогут сыграть в интерактивную игру «Ну, инвестируй», напоминающую советский гаджет «Ну, погоди!». В рамках игры посетители ловят на экране товары и продукты, производимые в Московской области.

Также на стенде представлен симулятор мини-погрузчика, являющийся примером совместного проекта региона и Яндекс Go для бизнеса. Решение Яндекс Вектор помогает координировать работу техники и дворников. Сейчас сервис тестируют в 7 муниципалитетах Подмосковья.

Гостей на стенде встречает робот София. Робот умеет разговаривать на русском и китайском языках, рассказывает, как открыть бизнес в регионе и какие меры поддержки можно получить.

Кроме того, на стенде представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На стенде Московской области также установлены интерактивные экраны, демонстрирующие как достопримечательности региона, так и его инвестиционный потенциал. В частности, они рассказывают о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, экспортных возможностях, Центре содействия строительству и других вещах.

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ПМЭФ – 2025
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