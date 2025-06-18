В ООН сообщили, что большинство женщин в Афганистане не имеют образования и работы

Почти 80% молодых женщин в Афганистане не имеют доступа к образованию, трудоустройству и профессиональной подготовке. Данные об этом появились в заявлении организации ООН — Женщины (UN Women).

Это зафиксировано в новом индексе гендерного равенства за 2024 год, ставшем самым масштабным исследованием в этой области после прихода к власти движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) в 2021 году.

Отчет показал, что Афганистан занимает второе место в мире по уровню гендерного неравенства. Женщины в стране реализуют лишь 17% своего потенциала, тогда как в среднем по миру этот показатель составляет 60,7%. Разрыв между мужчинами и женщинами в таких сферах, как здравоохранение, образование, финансы и участие в принятии решений, достигает 76%.

Исполнительный директор ООН-Женщины Сима Бахус заявила, что женщины и девочки остаются самым важным ресурсом страны. По ее словам, несмотря на ограничения, они продолжают развивать бизнес, помогать другим и бороться с несправедливостью, оказывая влияние на свои сообщества. Бахус подчеркнула, что международное сообщество должно поддержать их в стремлении к справедливому государству, где будут учтены интересы всех афганцев.

Исследование также показало, что доля неработающих и не обучающихся молодых женщин почти в четыре раза выше, чем у мужчин. Уровень завершения школьного образования среди девочек стремительно снижается на фоне запретов на обучение, включая медицинскую сферу.

Кроме того, гендерный разрыв в занятости остается одним из самых высоких в мире: лишь 24% женщин входят в состав рабочей силы, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 89%. Женщины чаще заняты на низкооплачиваемых или нестабильных работах, при этом большинство времени тратят на неоплачиваемые домашние обязанности.

Несмотря на все ограничения, все больше женщин стремятся вернуться к работе. Эксперты отметили, что уровень женской безработицы вырос в четыре раза по сравнению с периодом до 2021 года, а число работающих женщин — удвоилось. Однако гражданкам по-прежнему не дают занимать государственные посты, что ограничивает их участие в принятии решений.

Ранее в одном из регионов Афганистана сожгли музыкальные инструменты, которые изымали на праздниках.