«МегаФон» и РФС продлили сотрудничество до 2028 года

«МегаФон» и Российский футбольный союз продлили соглашение о партнерстве. Оно было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба «МегаФона».

Документ действует до конца 2028 года и предусматривает расширенное сотрудничество «МегаФона» и РФС в программах и проектах по развитию отечественного футбола.

Как и в предыдущие годы, мобильный оператор будет телеком-партнером сборной России, а также активным участником совместной с РФС деятельности по популяризации футбола в стране.

Первое партнерское соглашение между сторонами было заключено еще в 2010 году. После чего «МегаФон» стал официальным телеком-партнером сборной по футболу и продолжает им оставаться.

«РФС и «МегаФон» имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение — это логичное продолжение нашей истории партнерства. Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту еще больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения», — отметил Хачатур Помбухчан, генеральный директор «МегаФона».

Помимо сотрудничества с национальной сборной, МегаФон уже 20 лет организовывает Всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ‑интернатов «Будущее зависит от тебя». За это время в турнире приняли участие более 41 тысячи детей.

«МегаФон — надежный партнер РФС, мы ценим долгосрочный вклад компании в поддержку не только национальной сборной, но и программ, охватывающих массовый и детско-юношеский спорт», — подчеркнул Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС.

Генсек РФС считает, что продление соглашения позволит Российскому футбольному союзу расширить сотрудничество и реализовать новые инициативы, направленные на развитие самого популярного вида спорта в стране.