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Директора по внешним коммуникациям Rambler&Co признали одной из лучших в сфере медиа

Топ-менеджер Rambler&Co Джигкаева вошла в рейтинг TOP-COMM 2025
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Пресс-служба Rambler&Co

Директор по внешним коммуникация Rambler&Co Виктория Джигкаева вошла в топ-30 номинации «Лучшие директора и департаменты по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России» и в топ-3 категории «Медиа» XII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM 2025, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Как отметила Джигкаева, ее включение в рейтинг является не только признанием личных достижений, но и слаженной работы всей PR-команды Rambler&Co.

«Для нас важен подход «экологии контента»: каждая коммуникация от медиахолдинга — это своевременный ответ на запросы аудитории и социальные тренды. Благодарю АКМР за профессиональную оценку — она подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — сказала она.

Напомним, TOP-COMM 2025 — профессиональный рейтинг, организованный Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Рейтинг направлен на оценку эффективности стратегических коммуникаций бизнеса в российских компаниях.

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