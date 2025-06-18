В России расширили географию проекта для ветеранов СВО и их близких

Политическая партия «Единая Россия» в 2025 году реализует федеральный проект «СВОй бизнес» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей более чем в 30 регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Программа стартовала в феврале этого года в пяти пилотных регионах – Рязанской и Тюменской областях, Татарстане, Северной Осетии и Приморском крае. Проект «СВОй бизнес» запущен «Единой Россией совместно» с «Опорой России» и Корпорацией МСП и направлен на развитие у военнослужащих предпринимательских навыков и получение поддержки для запуска своего дела. В партии отметили, что проект уже продемонстрировал свою востребованность на пилотных площадках.

До конца 2025 года программа пройдет в Санкт-Петербурге, Дагестане, Чечне, Архангельской, Волгоградской, Калужской, Нижегородской, Тамбовской, Челябинской, Новгородской, Московской, Мурманской, Тверской, Сахалинской, Астраханской, Курганской, Оренбургской, Кировской, Орловской, Тульской, Ярославской областях, а также Алтайском, Краснодарском, Забайкальском и Красноярском краях и в Республиках Алтай, Коми, Саха (Якутия), Бурятия, Башкортостан, Адыгея.

«Мы видим интерес к программе. Выпускники получают дальнейшее сопровождение и помощь в открытии своего дела. Считаю, что один из вопросов, который нужно проработать с правительством, – принятие профессионально-образовательного стандарта по предпринимательству. Он позволил бы системно готовить специалистов в этой области», – отметил Владимир Якушев, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».