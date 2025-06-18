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Полицейский с феноменальной памятью поймал 3000-го подозреваемого

Британский полицейский с феноменальной памятью задержал 3000-го подозреваемого
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Super Memory Cop

Британский полицейский с феноменальной памятью поймал 3000-го подозреваемого, пишет Good News Network.

Обладая невероятной способностью запоминать лица, 47-летний полицейский старший инспектор Энди Поп регулярно выявляет преступников в многолюдных местах и даже на зернистых записях с камер видеонаблюдения. Его навыки не раз подвергались испытанию, и он неоднократно распознавал подозреваемых, даже когда те были в масках во времена пандемии. А недавно мужчина поймал 3000-го подозреваемого для своего участка.

Один из самых ярких случаев произошел, когда он опознал грабителя по фотографии, которую видел год назад. В другом случае ключевым фактором стало родимое пятно на лице злоумышленника.

«Я просто рад, что могу помочь находить преступников и делать наш район безопаснее. Сам не могу объяснить, почему лица так хорошо остаются в моей памяти», — рассказал офицер.

Каждый день Энди изучает полицейские сводки, просматривает записи с камер и фото до того, как отправиться в патруль. В среднем, ему удается опознавать одного подозреваемого за два рабочих смены. Он часто перемещается по региону на общественном транспорте, используя возможность встретить тех, чьи изображения он уже запомнил.

Однако, несмотря на уникальную память на лица, офицер признается, что в датах он «совершенно беспомощен».

«Все праздники и юбилеи запоминает моя жена», — говорит Энди.

Ранее в Англии пара угнала свою машину у воров, потому что полиция была «слишком занята».

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