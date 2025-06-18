На Урале председатель гордумы пропал после майских праздников

В Свердловской области более месяца не могут найти председателя городской Думы Кушвинского округа Сергея Клиросова. Об исчезновении чиновника после майских праздников сообщило издание Ura.ru.

По словам коллеги Клиросова, последний раз его видели на митинге, посвященном Дню Победы. Затем он перестал появляться на работе. Когда он не вышел на службу ни 12, ни 13 мая, кадровики направились к его родственникам, но те не знали, где он находится. После этого было подано заявление в полицию.

В региональном управлении МВД подтвердили факт розыска. Правоохранители проводят необходимые мероприятия. По информации источника издания, перед исчезновением у Клиросова могли быть финансовые проблемы.

До этого в Белово Кемеровской области пенсионер стал жертвой мошенников, лишился более миллиона рублей и пропал на сутки. С заявлением в правоохранительные органы обратился 39-летний местный житель. Он сообщил, что его 66-летний отец уехал из дома на авто и не вернулся. Пожилого мужчину искали почти сутки, а на следующий день он самостоятельно вернулся домой и рассказал о произошедшем.

Ранее было названо число пропавших без вести российских подростков.