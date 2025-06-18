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Гости «Пикника Афиши» смогут создать уникальный трейлер фильма

Okko организует выездную киностудию на «Пикнике Афиши»
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Пресс-служба «Афиши»

Онлайн-кинотеатр Okko установит на территории фестиваля «Пикник Афиши» тематическую зону «КиноЛето», в которой любой желающий сможет создать трейлер фильма с собой в главной роли, сообщает пресс-служба фестиваля.

В специальной зоне специалисты Okko с помощью нейросетевых технологий помогут гостям создать уникальные трейлеры и постеры с участием гостей фестиваля.

Накануне фестиваля онлайн-кинотеатр представит подборку фильмов и сериалов на основе предпочтений хедлайнеров фестиваля. С их помощью гостям будет легче определиться с жанром создаваемого трейлера.

Ранее в Okko появились подборки предпочтений популярных актеров, среди которых Юлия Снигирь, Елена Лядова, Игорь Верник и другие.

Доступ в тематическую зона Okko «КиноЛето» будет проходить в порядке живой очереди в течение всего фестиваля. Принять участие в создании собственного трейлера смогут все посетители фестиваля.

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