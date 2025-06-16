Московские врачи спасли мужчину с ножом в голове

В Москве врачи спасли мужчину с ножевым ранением рядом с сонной артерией

Врачи ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Москве спасли 52-летнего мужчину с ножевым ранением в голову. Об этом сообщили в пресс-службе столичного депздрава.

Пациент поступил в медучреждение на скорой. Он рассказал, что получил удар ножом в голову во время драки. Часть лезвия ножа обломилась и застряла в ране рядом с сонной артерией. Медики собрали консилиум и приняли решение об экстренной операции, учитывая опасность перемещения отломка и возможного повреждения из-за этого магистральных сосудов.

«Лезвие ножа находилось в опасной близости с внутренней сонной артерией и лицевым нервом. Малейшая неточность могла привести к самым нежелательным последствиям. Однако, в результате обследования выявлено, что лезвие не задело сонную артерию и его можно безопасно извлечь», — подчеркнули в ведомстве.

Операция прошла успешно, и уже через несколько дней мужчину выписали домой в хорошем самочувствии.

Ранее саратовец ударил соседа по стационару ножом в голову после конфликта.