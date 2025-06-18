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В Сбере напомнили об уголовной ответственности за обращения к «черным» брокерам

Станислав Кузнецов: Сбер помог выявить более 2 тыс. обращений к «черным» брокерам
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Пресс-служба Сбера

В 2025 году Сбер помог выявить более 2 тыс. случаев обращений к «черным» брокерам, заявил в интервью ТАСС зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в преддверии ПМЭФ.

«Эти «черные» брокеры являются организаторами мошеннических схем в кредитовании и вводят людей в заблуждение, предлагая «помощь» в получении кредитных средств за вознаграждение», — сказал он.

Кузнецов добавил, что «черные» брокеры вовлекают граждан в незаконные схемы.

«Так россияне становятся соучастниками мошенничества. За это их могут привлечь к уголовной ответственности», — отметил он.

В Сбере добавили, что чаще всего преступления с участием «черных» брокеров выявляют в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах.

«Понимая существенность данной проблемы, службой безопасности Сбера ведется активная работа по привлечению «черных» брокеров к уголовной ответственности», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что ежеквартально в правоохранительные органы подается более 30 заявлений в отношении лиц, замешанных в подобных схемах.

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ПМЭФ – 2025
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