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Россиянам объяснили, почему важно проживать эмоции

Психолог Тур: человеку важно проживать даже самые неприятные эмоции
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Depositphotos

Даже самые неприятные эмоции необходимо проживать, чтобы они не накапливались внутри, разрушая психику. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур.

«Злость — это полезная тренировка для тела. Нужно поплакать, проговорить, прокричать, побегать. Бывает такое, что мы начинаем зубами скрипеть, например, сжимаются жевательные мышцы — это рефлекторная реакция. Нужно позволять себе это делать. С помощью слез, крика, гнева тело освобождается от эмоций», — объяснила специалист.

Она предупредила, что подавленная эмоция может со временем перерасти в депрессию.

Недавно исследователи из Йоркского университета выяснили, что прогулки, садоводство, рыбалка и тренировки на природе могут облегчать тревожность и депрессию.

Ученые подчеркивают, что время на природе не заменяет приема лекарств, но может стать мощным и безопасным дополнением к медикаментозной терапии, особенно на ранних этапах. Применять такой метод особенно важно, учитывая, что антидепрессанты не всегда действуют быстро.

Ранее врач назвал витамины, дефицит которых провоцирует депрессию и панические атаки.

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