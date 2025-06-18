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В Экваториальной Гвинее могут открыть российский банк

Президент Мбасого о вступлении в БРИКС: Россия поддерживает нас
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Han Xu/XinHua/Global Look Press

Экваториальная Гвинея пока не получила официального ответа от России, но африканские страны уже дали свое согласие на участие в саммите «Россия-Африка», заявил в интервью «Африканской инициативе» президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого.

«Мы получили поддержку большинства африканских стран, которые, безусловно, одобрили проведение такой встречи. Она может состояться в Экваториальной Гвинее», — отметил Мбасого.

Он добавил, что Экваториальная Гвинея ожидает ответа о вступлении в БРИКС.

«Я знаю, что Россия поддерживает нас, ЮАР тоже поддерживает, но Россия пока не может подтвердить членство Экваториальной Гвинеи без согласия других стран-участниц. Остаются неопределенность и сомнения со стороны Бразилии и Индии, пока неясно, поддержат ли они нас», — сказал он.

Также Мбасого подчеркнул, что для расширения сотрудничества с Россией в Экваториальной Гвинее может появиться филиал российского банка.

«Сейчас переводы и транзакции с Россией затруднены из-за санкций со стороны ЕС. Поэтому наличие российского банка упростит двустороннее сотрудничество. Однако переговоры еще продолжаются, ответа со стороны России пока нет», — сказал он.

Ранее президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого отметил Парад Победы в Москве.

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