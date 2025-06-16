Россиянин впал в кому после удаления зуба мудрости

Житель Перми впал в кому после удаления зуба мудрости. Врачам не удалось его спасти, пишет 59.RU, ссылаясь на источник.

Недавно 35-летний Евгений Кунавин обратился к стоматологу с жалобой на острую боль, и тот заявил пациенту, что ему пора удалять зуб мудрости. Однако после операции у пермяка начались осложнения, а через несколько дней его не стало.

«Евгений просто хотел удалить зуб, получил сепсис, полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких, но все-таки не выкарабкался», — рассказал инсайдер.

Прощание с Евгением прошло 11 июня. Знакомая семьи опубликовала в соцсетях пост, в нем она назвала мужчину «творческим и многогранным» человеком, который «действительно любил жить, искал себя, временами шел против системы», а также попросила помочь супруге Евгения и двум его детям.

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Ведется следствие.

Ранее итальянцу по ошибке удалили челюсть вместо зуба мудрости.