Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свердловчанин признался в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном 20 лет назад

В Свердловской области мужчину будут судить за изнасилование 20-летней давности

close
Depositphotos

В Свердловской области 49-летний мужчина признался в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном 20 лет назад. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по региону сообщает «Уральский меридиан».

По информации издания, инцидент произошел в одном из сел Белоярского района в 2003 году. На тот момент 28-летний мужчина приехал в гости к родственникам и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. На тот момент собрать доказательства и привлечь его к ответственности не удалось.

Сейчас россиянину 49 лет, он трудится электромонтером. Глава пресс-службы сообщил, что он сознался в «грехе своей молодости» под «гнетом неопровержимых улик». Расследование уголовного дела в его отношении завершено, материалы переданы в суд.

Ранее житель Чувашии жестоко избил и изнасиловал знакомую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами