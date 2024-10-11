Свердловчанин признался в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном 20 лет назад

В Свердловской области 49-летний мужчина признался в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном 20 лет назад. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по региону сообщает «Уральский меридиан».

По информации издания, инцидент произошел в одном из сел Белоярского района в 2003 году. На тот момент 28-летний мужчина приехал в гости к родственникам и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. На тот момент собрать доказательства и привлечь его к ответственности не удалось.

Сейчас россиянину 49 лет, он трудится электромонтером. Глава пресс-службы сообщил, что он сознался в «грехе своей молодости» под «гнетом неопровержимых улик». Расследование уголовного дела в его отношении завершено, материалы переданы в суд.

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