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«Это катаклизм»: биологи объяснили нашествие гигантских улиток на Москву

Биолог Чумаков: нашествие улиток на Москву – это еще один катаклизм из-за климата
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Depositphotos

Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на массовое нашествие гигантских виноградных улиток размером с ладонь. Это наземный брюхоногий моллюск, родиной которого считается Центральная и Юго-Восточная Европа. Столичный регион они атаковали в результате погодных условий – это настоящий природный феномен, рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

По словам ученого, главный фактор, повлиявший на популяцию улиток, — это благоприятные для вылупления потомства погодные условия.

«Поэтому и произошел подобный катаклизм. Все-таки это естественный процесс их появления», — отметил он.

Изначально моллюски могли уползти с улиточных ферм, так как контролировать каждого из них там бывает достаточно непросто, считает энтомолог и биолог Роман Хряпин.

«Они могли просто убегать и, поняв, что окружающая среда относительно лояльна, начали размножаться, появились дополнительные поселения», — предположил он.

Чумаков напомнил, что виноград – это не самая распространенная культура для Москвы и Подмосковья, поэтому появление этих улиток можно считать природным феноменом, за которым специалистам будет интересно наблюдать. Опасности для людей в этом никакой нет.

А Хряпин в свою очередь предупредил, что в окультуренных человеком местах улитки могут начать активно размножаться и поедать урожай. А вот слухи о том, что они якобы переносят заболевания и паразитов, на самом деле являются ложными – у этих моллюсков нет никаких инфекций, заверил биолог.

Собственникам участков, на которых стали размножаться улитки, советуют бороться с ними давно известными способами. В частности, их можно собирать руками в перчатках, ранним утром и поздним вечером. Между грядками следует организовать препятствия для их передвижения – например, разложить яичную скорлупу и мелкий гравий. К эффективным способам профилактики относят также рыхление междурядья, уборку травы, осушение переувлажненных участков земли.

Ранее в Тунисе улитки почти заменили мясо из-за своей дешевизны.

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