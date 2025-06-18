На юге Петербурга ребенок получил сильные ожоги, оставшись без присмотра родителей

В Петербурге двухлетний ребенок опрокинул на себя кипящее масло

Двухлетний мальчик опрокинул на себя кипящее масло и получил серьезные ожоги на юге Петербурга, сообщает «Конкретно.ру».

По данным источников портала, несчастный случай произошел около 20:30 17 июня в доме на Вишерской улице в Шушарах. Известно, что пострадавшему — 2,5 года, по всей видимости, родители оставили его на время без присмотра.

В результате ребенок получил термические ожоги 2–3 степени. Накануне вечером его забрали в детскую больницу в тяжелом состоянии. У мальчика поражено 40% поверхности тела. Серьезно пострадали руки, грудь, живот, наружная поверхность половых органов, ягодицы, бедра, голени и стопы.

Стражи порядка проводят проверку по факту инцидента. Ребенок остается под наблюдением врачей.

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